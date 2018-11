Stava passeggiando con il proprio cane quando si è sentito male, il 65enne soccorso in codice rosso dalla Croce verde di Orzivecchi e dall’automedica.

Malore per strada

L’uomo si è sentito male ed è svenuto attorno alle 14.30 di questo pomeriggio mentre passeggiava lungo la SS235, una strada chiusa alle auto.

A notare quanto successo gli amici con i quali si trovava spesso per la passeggiata pomeridiana.

Nulla di grave

Sono stati appunto gli amici a dare l’allarme ma per fortuna quello che era sembrato inizialmente un codice rosso è diventata un’emergenza da codice giallo. E’ stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.