Si sente male mentre è dal panettiere: grave un 69enne

Si è sentito male mentre era dal panettiere, all’interno del panificio Pasquali Orlando in via Diaz a Pozzolengo. Paura per un 69enne che, colto all’improvviso dal malore mentre si trovava nell’esercizio commerciale. La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 12.25 in codice giallo, ma poi le condizioni dell’uomo si sono aggravate e il codice dell’emergenza è diventato rosso. L’uomo è stato soccorso e poi trasportato al Civile dalla Croce rossa di Calvisano, mentre sul posto per gli accertamenti del caso è arrivata anche la Locale. Era stato fatto decollare anche l’elisoccorso, ma poi la missione di quest’ultimo è stata annullata.

