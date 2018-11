Si sente male ed esce di strada: un travagliatese non ce l’ha fatta

Si sente male ed esce di strada: Fausto Spinetti, classe 1945 di Travagliato, non ce l’ha fatta. E’ mancato ieri sera, poco dopo essere arrivato al Civile a Brescia.

Si è sentito male mentre era al volante della sua Fiat Panda. Ha sbandato ed è uscito di strada. L’incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 20 di ieri, lunedì, sulla statale 235 a Torbole Casaglia. Ma nonostante il celere arrivo dei soccorsi e le prime cure al Civile, Fausto Spinetti non ce l’ha fatta.

Indagini in corso

Il travagliatese 73enne stava viaggiando sulla sua auto quando è uscito di strada sulla Orceana, tra Lograto e Torbole Casaglia, finendo nel fosso. L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto per soccorrerlo sono arrivati i Vigili del Fuoco di Brescia e un’ambulanza con i volontari di Roncadelle. A sirene spiegate i soccorritori si sono diretti al Civile di Brescia, ma per Spinetti, che era già in gravi condizioni, c’è stato poco da fare. E’ morto nella notte.

Sul posto per i rilievi anche la Polstrada di Iseo, che ha avviato le indagini, mentre il magistrato sta valutando se disporre o meno l’autopsia per accertare le cause del decesso.

