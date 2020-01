Si sente male al cenone di Capodanno: muore una 51enne. E’ successo a Gambara, in un esercizio pubblico lungo la strada provinciale 24.

Un tragico inizio dell’anno per la famiglia di una 51enne di Colognolo di Orzinuovi, che ha accusato un malore durante il cenone di Capodanno a Gambara ed è deceduta. Quella che doveva essere una festa si è tramutata in tragedia.

E’ successo pochi minuti dopo lo scoccare della mezzanotte. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso, segno che le condizioni della donna sono apparse da subito critiche. Sul posto sedici minuti dopo la mezzanotte si sono precipitati i volontari di Roè Volciano e l’auto medica da Mantova, ma per la donna non c’è stato nulla da fare purtroppo. Sul posto si sono recati anche i carabinieri della compagnia di Verolanuova per tutti gli accertamenti del caso. Tragico epilogo per la donna e tragico Capodanno per la famiglia. Seguono aggiornamenti.

Anche lo scorso anno una donna di 58 anni si era sentita male al cenone e nulla avevano potuto i soccorritori per salvarla. Era successo a Leno.

