Si scontrano e finiscono nel fosso: grave incidente a Leno

E’ avvenuto verso le 14.45, sulla strada provinciale VIII. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine: sembra che le due auto, una Punto e un suv della Volvo, si siano scontrate e siano finite nel fosso che corre lungo la strada. Due i feriti: una donna di 27 anni e, a bordo della Volvo, una 54enne residente a Castelletto. Sul posto, precipitatisi in codice rosso, le ambulanze dei volontari di Roè Volciano e della Croce Bianca di Leno. L’allarme per fortuna è rientrato: le donne, aiutate a uscire dai veicoli, sono contuse ma non in pericolo di vita.

Disagi alla circolazione, che scorre a senso unico alternato.

