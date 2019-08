Si rovescia il trenino del Movieland, sette feriti. Sempre nella stessa giornata si è verificato un altro incidente nel parco divertimenti. Momenti di grande paura al parco divertimenti Movieland di Lazise, quando, intorno alle 18.00, un trenino monorotaia che fa parte dell’attrazione “Back to the backstage” si è rovesciato.

Sette persone ferite

A causa della rottura di un bullone, si è sganciato un binario dell’attrazione “monorotaia” e due vagoni del trenino che la stava percorrendo sono caduti da un’altezza di circa due metri. A bordo vi erano sette persone (di cui due bambini) tutte rimaste ferite, e che sono state soccorse dagli operatori del 118 giunti con l’elisoccorso di Verona Emergenza e tre ambulanze di cui una medicalizzata. Tre feriti sono stati trasportati a Verona a Borgo Trento e altri quattro alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda.

Un altro incidente sempre nello stesso giorno

Domenica nera per il parco divertimenti visto che sempre oggi, intorno alle 12.00, si è verificato un altro incidente questa volta all’attrazione Kitt Superjet. Una delle barche si è inabissata dopo aver imbarcato troppa acqua e costringendo i visitatori a raggiungere il bordo della piscina a nuoto. Nessun ferito in questa occasione.

Solidarietà dai colleghi di Gardaland

<<Oggi vogliamo mandare il nostro pensiero al parco “vicino di casa” di Gardaland, il Movieland alle persone coinvolte nell’incidente e alle loro famiglie. Auguriamo a tutti loro una pronta ed immediata quarigione. Nella giornata odierna 2 incidenti hanno colpito il parco, il primo di lieve entità in quanto previsto tra le conseguenze delle onde e quindi ampiamente valutato con sistemi di soccorso immediato come i salvagente obbligatori indosso durante il percorso ha colpito l’attrazione kit superjett, che a causa di un ritorno d’onda elevato ha perso la stabilità di galleggiamento. Il secondo più grave riguarda un trenino della monorotaia che si é ribaltato e ha provocato alcuni feriti. Attualmente non si sanno le cause dell’accaduto e dal parco non ci sono comunicati vista la delicata situazione>>.