Si ribalta sul provinciale

E’ successo verso le 21.30, sulla provinciale 19, all’altezza dell’uscita per Ospitaletto. Secondo le prime informazioni un veicolo si sarebbe ribaltato sulla strada: l’incidente è perso subito grave, tanto che i soccorsi si sono precipitati sul posto in codice rosso. Attualmente i paramedici della Croce Verde di Ospitaletto sono al lavoro per soccorrere il conducente dell’auto. Ancora non si sa nulla sulle sue condizioni.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, per i rilievi del caso. Seguiranno aggiornamenti.

