Aggiornamento delle 10.50

Secondo le ricostruzioni della Polizia Locale di Manerbio, giunta sul posto per i rilievi del caso, l’auto stava procedendo in direzione Montichiari. Il conducente, contuso ma salvo, avrebbe dichiarato di aver sterzato violentemente e di essersi quindi ribaltato nel campo adiacente la strada per evitare un mezzo che aveva invaso la sua corsia per sorpassare. La posizione della vettura, tuttavia, fa sospettare che a tentare il sorpasso sia stato proprio l’uomo a bordo dell’auto incidentata. Sono in corso le indagini per confermare (o smentire) la versione del conducente.

Si ribalta sul provinciale

E’ successo alle 9, sulla provinciale 668, all’altezza della rotonda che porta in località Faverzano. Il secondo incidente in meno di 24 ore che ha gettato la Lenese nel caos. Secondo le prime informazioni di Areu, un’auto con a bordo due persone si sarebbe ribaltata mentre viaggiava. I presenti hanno subito chiamato i soccorsi che si sono precipitati sul posto in codice rosso: per fortuna, però, sembra che i coinvolti, un uomo di 44 anni e uno di 48, non abbiano riportato gravi ferite. Il codice è infatti sfumato in giallo.

Sul posto anche le Forze dell’Ordine, per i rilievi del caso, e i Vigili del Fuoco. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, rallentato.

