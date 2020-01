Si ribalta nel fosso e… abbandona l’auto. E’ accaduto a Quinzano d’Oglio dove stamattina è scattato il codice rosso ma in ritardo.

Si ribalta nel fosso è abbandona l’auto. Un episodio che risale a sabato sera, dove un ragazzo ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato in un corso d’acqua in via Cadorna. Fortunatamente è riuscito a uscire dal veicolo illeso ma ha abbandonato il mezzo nel fosso, che ha destato non poca preoccupazione come stamattina, dove dei passanti hanno chiamato i soccorsi, pensando che l’emergenza fosse appena accaduta. L’auto, in ogni caso, è stata rimossa poco dopo.

