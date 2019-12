Si ribalta nel campo a Manerbio: via Miglio è stata chiusa per permettere le operazioni di rimozione del camioncino.

E’ successo verso le 8.30 in via Miglio: forse è stata una distrazione, forse l’asfalto e il terreno cedevole a bordo strada, un camioncino che trasportava materiale edile ha perso improvvisamente stabilità e si è ribaltato nel campo adiacente la via. Illeso il conducente di 29 anni, uscito dal mezzo spaventato, ma senza alcuna ferita. L’autista è stato controllato dai paramedici dell’ambulanza giunta sul posto, ma non è stato trasportato in ospedale.

Sul posto anche la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco di Verolanuova e il carro attrezzi. In questi minuti si sta procedendo con la chiusura parziale della via, per permettere le operazioni di rimozione del camioncino e del materiale (tegole, soprattutto) riversato nel campi.

