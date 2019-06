Si ribalta con l’auto in via Circonvallazione a Verolavecchia, paura per un 26enne di San Gervasio.

Paura per un 26enne

Stava viaggiando sulla sua Seat Ibizia quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel fosso con la sua auto che si è ribaltata. Sono stati attimi di grande paura quelli provati da un 26enne di San Gervasio sabato notte all’una all’altezza di via Circonvallazione a Verolavecchia. I soccorsi sono partiti in codice rosso e sul posto sono arrivati sia i volontari di Bassabresciana soccorso sia i Carabinieri di Verolanuova. Nel frattempo il ragazzo, miracolosamente uscito illeso, è riuscito ad uscire dalla macchina sulle proprie gambe e non si è reso necessario nemmeno il suo trasporto all’ospedale.

