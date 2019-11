Si ribalta con l’auto, paura per una 23enne a Leno: i soccorsi sono all’opera in questi momenti.

Attimi di paura sulla provinciale VIII, a Castelletto di Leno, dove intorno alle 15 un’automobile si è ribaltata: a bordo del mezzo una 23enne. Immediata la chiamata ai soccorsi, che si sono fiondati sul posto: ad intervenire in codice rosso è stata l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Leno. Il sinistro è parso subito grave: la missione di soccorso è tutt’ora attiva, ma sembra che la conducente, ferita e contusa, non sia però in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente anche i le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco.

