Si ribalta davanti al cimitero, codice rosso a Manerbio.

Si ribalta con l’auto

E’ successo poco fa, verso le 11.34, davanti al cimitero cittadino. Secondo le prime informazioni sembra che un mezzo si sia ribaltato proprio all’altezza del camposanto, in via per Offlaga, ma non sono chiare la dinamica e le condizioni del conducente, nonché quelle di eventuali passeggeri. Sono in corso le operazioni di soccorso, sul posto un’ambulanza da Leno e l’automedica supportate dalle Forze dell’Ordine e dai Vigili del Fuoco.

Aggiornamento delle 12.04

L’allarme è rientrato. Sembra che il conducente, un ragazzo di 20 anni, abbia perso il controllo della macchina e sia finito fuori strada terminando ribaltandosi nel campo antistante. E’ stato condotto in ospedale, ma non ha riportato gravi ferite. I cartelli stradali che ha travolto avrebbero rallentato la corsa assorbendo parte della velocità: distrutta invece la macchina, una mini cooper. Sul posto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco di Verolanuova, che stanno recuperando il mezzo.

TORNA ALLA HOME PAGE