Si ribalta con l’auto a Manerbio e scappa: mistero sul conducente

L’incidente

E’ accaduto poco fa, in via per Offlaga. I soccorritori sono stati allertati da una chiamata: un’auto aveva sfondato il guard rail e si era ribaltata nel campo adiacente la strada. Una volta arrivati sul posto, però, il conducente (ed eventuali passeggeri) era scomparso, dopo aver abbandonato il mezzo incidentato. L’ambulanza è quindi rientrata. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi del caso: non è restato altro che prendere il numero di targa e iniziare la ricerca dell’eventuale proprietario.

