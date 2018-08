Una nottata tranquilla, e anche questo episodio desenzanese si è risolto in un nulla di grave.

Sette persone coinvolte

Un’auto e una moto che si scontrano, e la chiamata ai soccorsi parte in codice giallo. E’ successo ieri sera poco oltre le 23, in via Gramsci a Desenzano. Due donne di 28 anni, un bimbo di 3, uno di 7, una bimba di 5 e una di 8 anni, infine un 43enne. Al massimo di gravità, un codice verde, e un viaggio in ospedale a Desenzano.

Intossicazioni

A Salò alle 20 in via Martiri delle Foibe la prima intossicazione etilica. Tocca poi a un 33enne a Capo di Ponte, poco dopo la mezzanotte, e poi a una persona di 16 anni, a Ponte di Legno, all’una. Dopo le 2 è la volta di Ghedi, dove in via della Vittoria viene raccolto un 37enne, portato poi in ospedale a Montichiari, e poi un coetaneo una mezz’ora dopo a Castenedolo. Seguono, alle 2,20, uno in via Corsica a Brescia e un 16enne in via Verdi a Manerba del Garda

Incidenti e aggressioni

Poco oltre le 21 una caduta da moto a Brescia in viale Piave, a opera di un 63enne, non grave. Un 43enne a Gambara circa un’ora dopo subisce lo stesso destino, anche lui non grave. C’è poi la rissa a Manerbio in via San Martino, che allerta i Carabinieri di Verolanuova.

La nottata si conclude senza nessun episodio grave.