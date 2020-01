L’udienza si è svolta oggi a Brescia.

Sesso con una 12enne: il pm chiede 3 anni e 6 mesi

La requisitoria del pubblico ministero non è stata particolarmente feroce, ma comunque per il giovane imputato di Paratico, classe 1992, ha chiesto 3 anni e mezzo di reclusione per atti sessuali con minore. Una vicenda che risale al 2014, quando la ragazzina aveva soltanto 12 anni. Di tutt’altra idea, invece, la difesa: l’avvocato Francesca Staurenghi, durante l’arringa davanti al Collegio presieduto dal presidente della Prima sezione penale del Tribunale di Brescia, Roberto Spanò, ha chiesto in via principale l’assoluzione per non aver commesso il fatto, nonostante lo stesso abbia ammesso di aver trascorso del tempo insieme alla vittima: “Ma ci sono stati solo baci, non sesso. E quando ho saputo quanti anni avesse, ho deciso di troncare il rapporto”. La querela nei suoi confronti era stata sporta dalla mamma della ragazzina a novembre del 2016. Ma la donna era venuta a conoscenza di questi presunti rapporti sessuali, proprio dalla fidanzata di allora dell’imputato, una clarense classe 1994.

