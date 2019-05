La chiesa di San Lorenzo in Quinzanello ha subito numerosi danni a causa dell’inevitabile passere del tempo e dagli agenti climatici

Entro il 20 giugno servono i fondi

Giovedì 16, nella chiesa di San Lorenzo, Giuseppe Contessa, ingegnere, e Alberto Colombini, geometra, hanno esposto ai presenti i risultati dei monitoraggi che hanno interessato l’edificio negli ultimi anni. Il rilievo architettonico e la restituzione digitale della parrocchiale sono stati eseguiti nell’ambito del contratto di ricerca “Quinzanello. Il disegno dell’ambiente naturale e antropico” stipulato tra il Dipartimento di Ingenieria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica dell’Università di Brescia. I risultati hanno evidenziato numerose fessurazioni passanti, cioè che interessano l’intero spessore della muratura. “La chiesa non cade, ma se dovesse avvenire un’evento di forte impatto come un terremoto non resterebbe in piedi nulla” ha spiegato Contessa. Ecco perché è necessario procedere con un miglioramento sismico per irrobustire la struttura. L’importo totale che serve per eseguire i lavori è di 250 mila euro: 60 mila li mette la parrocchia, 150 mila sono stati ottenuti con il bando Cariplo “Beni al sicuro 2018”, ne servono ancora 40 mila, ma c’è di più. I 40 mila euro devono essere trovati entro il 20 giugno, altrimenti non si potrà avere diritto nemmeno ai 150 mila del bando, infatti, questi saranno ottenuti se si dimostra di poter coprire per intero il costo degli interventi strutturali. “Non è necessario fare una donazione entro il 20 giugno, è sufficiente impegnarsi per una somma, che si potrà versare a gennaio 2020 – ha spiegato il parroco don Fabrizio David – in questo modo la cifra potrà essere detratta al 19%”.

Come donare

Si può fare una donazione nella modalità che si preferisce, se si opta per un bonifico bancario è necessario specificare nella causale “restauro chiesa” oppure comunicare al parroco l’impegno a versare entro gennaio 2020 un contributo, così, in quella data, si avrà dalla Soprintendenza l’autorizzazione a rilasciare ricevute per la detraibilità del 19%. Usando queste modalità, per i possessori di partita iva, la deducibilità sale al 100%. Il termine per la donazione o per l’impegno a farla in futuro è improrogabilmente al 20 giugno.

