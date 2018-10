Sequestrata dalla Polstrada di Savona una autocisterna piena di gasolio e usata per i rifornimenti. Era occultata nel cassone di un mezzo pesante.

Sequestrata autocisterna di una ditta in zona travagliatese

Era ferma in un piazzale tra Savona e Vado. L’autocisterna di una ditta che ha sede in zona Travagliato è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria a seguito di un’operazione messa in atto tra giovedì e venerdì dalla Polstrada di Savona.

Gli agenti da tempo avevano avviato le indagini dopo aver notato l’autorimorchio sospetto. Effettivamente veniva impropriamente utilizzato come pompa di rifornimento e, dopo un accurato controllo, la Polstrada ha notato che all’interno del mezzo pesante c’era una cisterna piena di gasolio. In pratica i camion in transito potevano fermarsi e fare rifornimento prendendo il carburante direttamente da lì.

Indagini ancora in corso

La cisterna è stata posta sotto sequestro e gli agenti della Polstrada di Savona hanno sottolineato la pericolosità del mezzo usato impropriamente come pompa di rifornimento senza presidi, autorizzazioni o rispetto delle norme di sicurezza. Le indagini però sono ancora in corso e al momento nessuno è stato denunciato e la posizione dei possibili coinvolti è al vaglio dell’autorità giudiziaria.