Sequestra la fidanzata per tre giorni, manacciandola e picchiandola, per costringerla a sposarlo. E’ successo in un hotel di Montichiari.

Sequestra la fidanzata per costringerla a sposarlo

Tre giorni di violenza inaudita. Un operaio mantovano di 46 anni voleva costringere l’ex fidanzata, con calci e pugni, a firmare un contratto matrimoniale e l’ha praticamente sequestrata. L’episodio si è consumato in una stanza d’albergo di Montichiari e il pronto intervento degli agenti della Locale, intervenuti su segnalazione del personale, di fatto ha evitato una tragedia. Vittima della violenza una marocchina di 36 anni.

Ora per l’uomo, il giudice per le indagini preliminari ha stabilito il divieto di dimora a Montichiari e il divieto di avvicinarsi alla donna.

