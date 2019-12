Un egiziano di 62 anni, senzatetto, è stato trovato morto in uno stabile dismesso a Frontignano di Barbariga.

Senzatetto trovato morto

Un senzatetto è stato trovato morto questa sera a Frontignano di Barbariga in via Giuseppe Mazzini. La vittima è un egiziano di 62 anni che è stato trovato in uno stabile dismesso. A chiamare i soccorsi sembra sia stato un sacerdote della zona che si era messo in contatto con lui e non aveva ricevuto risposta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, così come i soccorritori che hanno accertato il decesso dell’uomo, la Polizia Locale di Barbariga e i Carabinieri di Dello che ora indagano sull’accaduto. È da capire se innanzitutto se si tratta di una morte naturale.

