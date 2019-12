Questa mattina, nella chiesa parrocchiale si è svolto il funerale di Giuseppe Giraldin, 86 anni, mancato in seguito ad una grave malattia.

L’ultimo saluto

Tutta la comunità è stata presente al funerale di Giraldin. Molto noto in paese per la sua grande generositá e operosità, sempre attivo in parrocchia e all’oratorio, ma in generale non ha mai fatto mancare il suo aiuto nei vari ambiti della vita cittadina. Don Luigi Pellegrini e don Pietro Guindani hanno celebrato il rito funebre. “Giuseppe è stato un dono per la comunità e per la sua famiglia”, così don Pellegrini.

TORNA ALLA HOME PAGE