Dopo il successo dello scorso anno, ieri sera è tornata la festa della torta fritta.

La festa

Accanto al personale della casa di riposo, in cucina sono arrivati i volontari di “Tutti insieme per Comella”. I tavoli, intanto, si sono riempiti di parenti e amici degli ospiti della struttura. Il fritto, si sa, mette d’accordo tutti: tra chiacchiere e musica dal vivo, la serata è stata un successo.

Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’autofinanziamento; in particolare alle attività di animazione fuori porta. “Ogni settimana organizziamo per i nostri ospiti un’uscita, che sia in piscina o al mercato – ha spiegato l’educatrice Vera Marinoni – Una volta all’anno, poi, facciamo una gita di tutta una giornata. Perché questo genere di proposte siano portate avanti abbiamo bisogno di fondi: grazie a tutti coloro che ci hanno dato una mano”.

