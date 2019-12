Questa notte si è spento Giuseppe Giraldin, 86 anni, dopo una lunga malattia, tutta la comunità lo piange e si stringe al dolore della famiglia.

Giuseppe Giraldin

Molto noto in paese, tutti lo conoscevano per via del suo carattere espansivo e allegro, ma soprattutto per la sua militanza come volontario in parrocchia e nell’oratorio. Nato in Veneto, vissuto a Milano, ha scelto Seniga, dove risiede la figlia Rossana, come suo paese d’adozione. Tutta la comunitá è stata colpita da questo lutto.

