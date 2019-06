Al via la 14 esima edizione dell’insetto raduno e aperiavis, quest’anno con una novità: il saggio della scuola dell’infanzia Vittorio Emanuele III.

L’importanza di donare

Questa sera, alla cascina Maccagnere, la tradizionale festa di Avis e Aido si è arricchita di tanti nuovi piccoli ospiti: i bambini della scuola dell’infanzia. “Le maestre ci hanno chiesto di poter partecipare alla nostra festa perché quest’anno ai bambini è stato proposto un progetto che l’Avis ha ideato per le scuole”, ha spiegato Liliana Francesconi, presidente Avis sezione di Seniga. Il progetto in questione si chiama “Piacere Avis, e tu?” ed è incentrato essenzialmente sul significato del dono e del donarsi. Dopo il saggio, tanta musica, giochi per i più piccoli ed un menù a base di street food.

