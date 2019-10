Minaccia i Carabinieri a Offlaga. “Se ti togli la giacca e la pistola, ti insegno come si sta al mondo”.

Paura a Offlaga

Sabato sera in piazza a Cignano si sono vissuti momenti di panico per il comportamento alterato di un 47enne residente a Offlaga, che ha minacciato i Carabinieri intervenuti in seguito ad una segnalazione. Alle 19.30, per futili motivi, è scoppiato un battibecco fra 2 avventori e l’alterco è durato una decina di minuti. I militari sono arrivati sul posto poco prima delle 20 e si sono imbattuti nel 47enne che prima li ha minacciati dicendo “se ti togli la giacca e la pistola, ti insegno io come si sta al mondo, senza quella non sei nessuno”. Il Carabiniere a questo punto ha chiesto all’uomo, in evidente stato di agitazione, di calmarsi. L’esterno del bar è una zona scarsamente illuminata, il tutto si è svolto molto velocemente e nemmeno i presenti sono riusciti a capire l’esatta dinamica di cosa in quei concitati momenti sia realmente accaduto, probabilmente uno dei gesti dell’individuo ha fatto pensare al carabiniere che l’uomo stesse cercando di sfilare la pistola, o forse c’era l’intenzione appunto di sfilare l’arma. Il 47enne è stato così arrestato.

