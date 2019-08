I lavori per l’adeguamento antincendio dei plessi della primaria e delle medie hanno preso il via nelle scorse settimane.

Aperti i cantieri

Scuole sotto i ferri per renderle.. a prova di incendio. Progetto alla mano, nei giorni scorsi, nei plessi che ospitano la primaria e le secondarie di primo grado hanno preso il via i lavori volti all’adeguamento alla normativa in vigore: un intervento, anzi due, da circa 75mila euro (interamente finanziato da Regione) cui si aggiungono le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture (compreso l’asilo Marzotto), nonché una nuova compartimentazione degli spazi delle elementari per «garantire una maggiore fruibilità ad alunni, personale scolastico e agli utenti».

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da venerdì 2 agosto

TORNA ALLA HOME PAGE