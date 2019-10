Scissione del Comprensivo: il presidente della Provincia Samuele Alghisi ha congelato il dibattuto divorzio fra Pompiano e Orzinuovi.

Divorzio “in pausa”

Del divorzio tra le scuole di Pompiano e Orzinuovi se ne riparlerà in primavera. A deciderlo è stata la Provincia, ultima voce in capitolo di una questione all’insegna delle polemiche e dei toni al vetriolo che nelle ultime settimane ha visto in un angolo del ring i «secessionisti» dell’Amministrazione Comincini e nell’altro, con un’opposizione infuocata, il Consiglio e il Comprensivo di Orizinuovi spaventato delle ripercussioni negative del cambiamento sulla didattica orceana.

L’articolo completo sul Manerbioweek in edicola da venerdì 1 novembre.

TORNA ALLA HOME PAGE