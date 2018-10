Scoppia bombola di GPL all’interno di un’abitazione a Rovello Porro, nella bassa comasca.

Dopo il gattile divorato dalle fiamme nel Milanese, questa volta possiamo tirare un sospiro di sollievo per una strage che è stata evitata.

Scoppia bombola di GPL: sfiorata strage per 60 cuccioli

In nottata, intorno alla 1.30 lo scoppio della bombola ha fatto scattare un principio d’incendio in un’abitazione dove all’interno c’erano un uomo insieme a 60 cuccioli di cane. Il tempestivo intervento degli uomini del distaccamento di Saronno, del comando Vigili del fuoco di Como e del distaccamento di Lomazzo ha consentito il salvataggio dei 60 cuccioli di cane allevati all’interno e di una persona, presumibilmente il padrone dell’allevamento.

Ustioni per il padrone di casa

Una persona di anni 65, è stato trasportata all’ospedale di Saronno con ustioni non gravi. Sul posto anche AREU 118, i Carabinieri, la Polizia locale, l’ATS e sindaco, Paolo Pavan. In salvo tutti i cuccioli per cui è ancora in corso l’attività di assistenza.

