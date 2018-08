Terribile incidente poco dopo le 10 in via Bosco Levato: lo scontro ha coinvolto camion e uno scooter e una donna di 57 anni risulta gravemente ferita.

Lo scontro

L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 in via Bosco Levato, strada di campagna di collegamento tra Chiari, Cologne e Palazzolo. Ma l’esatta dinamica non si conosce perché alcuni passanti hanno notato una donna per terra e dato l’allarme. Secondo le prime ricostruzioni delle Forze dell’ordine la 57enne di Chiari è stata travolta da un camion che poi, anziché fermarsi, si è dato alla fuga. E’ quindi caccia al pirata della strada. Le condizioni della donna sono peggiorate con il passare con i minuti tanto che la missione è passata dal codice giallo al codice rosso e si è reso necessario l’intervento di un elisoccorso. La clarense è stata stabilizzata e poi trasportata in elisoccorso al Civile di Brescia.

La dinamica

La dinamica dell’incidente è nelle mani della Polizia stradale che sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, ad investire la donna è stato un camion diretto in una delle aziende agricole della zona. Il guidatore non si è però fermato a prestare soccorso. Le indagini, prima al vaglio degli agenti di Desenzano, sono state affidate poi affidate alla Stradale di Chiari che sta cercando il pirata della strada.