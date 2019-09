Scontro tra un’auto e una moto a Pilzone: 69enne in ospedale. L’incidente è avvenuto in via Vittorio Veneto alle 18.07. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi.

Scontro tra un’auto e una moto a Pilzone: 69enne in ospedale

L’incidente è avvenuto in via Vittorio Veneto a Pilzone, frazione di Iseo. Un’auto e una moto si sono scontrate ed è partita la chiamata al 112. In codice rosso sono intervenuti i soccorritori della Croce rossa di Palazzolo, che hanno portato un 69enne in ospedale a Iseo. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale e il Soccorso stradale Aci Consoli per rimuovere la moto incidentata. L’uomo, che inizialmente sembrava in condizioni gravi, è stato portato al nosocomio in codice giallo. Non sarebbe dunque in pericolo di vita.

