È accaduto pochi minuti prima delle diciotto

Scontro tra più mezzi a Verolanuova

Un incidente ha coinvolto più mezzi nel tardo pomeriggio di oggi a Verolanuova. Sulla circonvallazione che collega il territorio verolese a quello limitrofo verolavecchiese più automobili sono entrate in collisione tra loro.

L’allarme all’112 è scattato alle 17.58, sul posto sono stati inviati in codice rosso le ambulanze della Croce Bianca di Brescia sezione Pontevico e del gruppo verolese volontari del soccorso, il mezzo di soccorso avanzato con a bordo il personale sanitario di Orzinuovi, i Vigili del Fuoco volontari di Verolanuova e i Carabinieri della compagnia di Verolanuova.

Coinvolti nel sinistro due uomini rispettivamente di 22 e 31 anni, due donne di 26 e 54. Per due di loro si è reso necessario il trasferimento in ospedale in codice verde e in codice giallo.