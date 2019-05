Incidente tra due auto in via 10 Giornate a Dello, coinvolto anche un bambino di 10 anni.

Incidente a Dello

Scontro tra due auto a Dello, all’altezza di via Dieci Giornate. Secondo le prime ricostruzioni il conducente di uno dei due mezzi coinvolti, un Audi e una Opel, non si sarebbe fermato allo Stop e avrebbe dunque causato l’incidente tra le due autovetture. Fortunatamente nessuno delle persone coinvolte nell’incidente ha avuto gravi conseguenze: tra questi anche un bambino di 10 anni, prontamente soccorso e tranquillizzato dai volontari di Bassabresciana soccorso intervenuti sul posto così come i Carabinieri di Dello, impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente.

