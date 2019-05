Incidente in codice rosso a San Paolo in via Martiri della Libertà.

Scontro tra due auto

Incidente a San Paolo in via Martiri della Libertà dove alle 12.40 si sono scontrate due auto. Coinvolti due uomini di 27 e 49 anni e soccorsi partiti in codice rosso (diventato poi giallo). Sul posto oltre alle ambulanze anche la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Brescia.

