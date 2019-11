Scontro tra due auto oggi poco prima delle 17 a Manerbio sulla strada statale 45bis.

Scontro tra due auto a Manerbio sulla 45bis

Oggi poco prima delle 17 lungo la 45bis all’altezza di Manerbio due auto si sono scontrate. Cinque le persone coinvolte tra le quali un bambino di 2 anni e una bambina di 6 anni. Feriti anche un uomo di 29 anni, uno di 54 e una donna.

Soccorsi

Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e 4 ambulanze chiamate in codice rosso. La situazione fortunatamente si è rivelata meno grave del previsto e i feriti sono stati trasportati all’ ospedale di Manerbio in codice giallo e verde. Sulla 45bis si sono formate lunghe code in direzione Brescia.

