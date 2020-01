E’ accaduto poco prima delle 12.30. Nel sinistro sono coinvolte 3 persone

Scontro tra auto in via Brescia a Calcinato

L’allarme è scattato alle 12.27 e dalla centrale operativa sono state inviate sul posto le ambulanze dei volontari della Croce Bianca, quelli di Bedizzole e di Calcinato. Dalle informazioni apprese da Areu, pare due auto siano entrate in collisione e che le persone coinvolte siano 3, di cui un uomo di 76 anni. In supporto ai volontari anche il mezzo di soccorso avanzato con a bordo il medico partito da Montichiari.

Seppur l’invio dei mezzi di soccorso in via Brescia sia stato attivato con codice rosso, pare che la missione stia procedendo in codice giallo.

