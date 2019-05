Lo scontro è avvenuto nella frazione di Gerolanuova poco dopo le 16.30 ed i soccorritori hanno ritenuto necessario far arrivare l’elisoccorso

L’incidente

Il sinistro è avvenuto alle 16.34 in via Mazzini, nel cuore di Gerolanuova. A scontrarsi sono state un’automobile e una moto e l’allarme è scattato subito. Malgrado l’intervento sia scattato in codice giallo e sul posto si sia recata un’ambulanza, poi è stato richiesto anche l’intervento di un elisoccorso. In base ai primi rilievi, sul posto c’è la Polizia Stradale di Brescia, sono tre le persone coinvolte: una donna di 29 anni e due uomini, uno di 31 e uno di 40 anni.

Uno dei feriti è stato trasportato in elisoccorso alla Poliambulanza di Brescia.

