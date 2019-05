Scontro tra auto a Borgo, scatta il codice rosso

Scontro tra auto a Borgo San Giacomo sulla Sp11, scatta il codice rosso.

Scontro tra auto a Borgo San Giacomo sulla Sp11, scatta il codice rosso per due persone coinvolte. Ancora non è chiara la dinamica di quanto sia accaduto, ma pare che due auto si siano scontrate all’incrocio della Provinciale e i conducenti dei rispettivi mezzi siano rimasti feriti in maniera grave. Sul posto la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso. Seguono aggiornamenti.

