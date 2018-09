Scontro frontale sulla Sp16 di Rovato. E’ successo poco dopo lo svincolo con via Lombardia. Il traffico è deviato. Non ci sono feriti gravi.

Scontro frontale sulla Sp16 di Rovato

E’ successo poco prima delle 10. Sulla sp16 si è verificato uno scontro frontale tra due veicoli; una passat guidata da una donna e una Tiguan di un uomo di circa settant’anni. L’incidente, secondo una prima ricostruzione un frontale causato da un’invasione di corsia, si è verificato poco dopo lo svincolo con via Lombardia. Sul posto due ambulanze, ma nessuno è ferito gravemente.

Il traffico

Traffico bloccato verso Rovato. Per quanto riguarda invece le frazioni, sono raggiungibili attraverso la deviazione in corrispondenza della rotatoria tra via XXV Aprile e via I Maggio. A breve il carroattrezzi dovrebbe inoltre rimuovere i veicoli.