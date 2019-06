Aggiornamento delle 15.26. Sono stati attimi di paura, ma sembra che il ragazzo coinvolto non sia in gravi condizioni: contuso, ma non in pericolo di vita, il ragazzo è stato messo in sicurezza e preparato per il trasporto in ospedale. Il codice è diventato giallo.

Scontro fra un’auto e un moto a Castelcovati, coinvolto un 26enne.

L’incidente

Il sinistro è avvenuto poco fa, verso le 14.50, in via Chiari. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle Forze dell’Ordine, giunte sul posto per i rilievi del caso. Dalle prime informazioni sembra si sia trattato di un incidente fra un veicolo e una moto: nello scontro è rimasto coinvolto un ragazzi di 26 anni, soccorso in codice rosso dall’ambulanza di Rovato e da un’automedica.

Ancora non si conoscono le condizioni del 26enne. La missione è in corso.

