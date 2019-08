Aggiornamento delle 15.10

Non sarebbero gravi le due persone coinvolte nell’incidente. Lievi lesioni e contusioni per l’autista 32enne del furgoncino, soccorso in codice verde. Ferito, ma non i pericolo il 68 a bordo della piccola utilitaria, trasportato in ospedale in codice giallo dai soccorritori di Leno.

Scontro fra un’auto e un furgone a Manerbio: feriti in due. L’incidente è avvenuto alle 14.09 in via Lazio ed è subito scattato il codice rosso.

Un’auto si è scontrata con un furgone ed è scattato il codice rosso. E’ successo alle 14.09 in via Lazio e sul posto si sono precipitate l’ambulanza e l’auto medica per soccorrere due persone rimaste ferite nello schianto. Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’auto non abbia rispettato lo stop e che, nell’uscire dalla strada, si stata colpita dal furgone. L’incidente è avvenuto in zona industriale e non ci sono ripercussioni sul traffico. Sul posto anche la Polizia Locale di Manerbio.

