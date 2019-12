Scontro fra vetture nella notte a Ghedi in via Della Vittoria.

Lo scontro poco dopo la rotonda

Intorno alla mezzanotte una Fiat Punto grigia, con al volante un uomo di origine straniera sulla mezza età, ha sbattuto contro il fianco sinistro una BMW argentata parcheggiata poco dopo la rotonda dove via Della Vittoria si incrocia con via Alessandro Manzoni e via Francesco Baracca.

L’incidente non ha fortunatamente coinvolto nessuno e i danni riscontrati a entrambe le vetture non sono gravissimi.

L’uomo, sobrio e lucido, dopo aver fermato in mezzo alla carreggiata la sua Punto, indossando il giubbotto catarifrangente e posando al suolo i triangoli, ha prontamente chiamato il servizio di assistenza. Un carro attrezzi ha poi provveduto a spostare il mezzo coinvolto intorno all’una di notte. L’uomo con le migliori intenzioni, si è detto «pronto ad andare dai carabinieri» lui stesso, per scongiurare qualsiasi ipotesi di sua mancata sobrietà o di malafede.

Una vicenda dunque che fortunatamente non ha causato nessuna vittima e che non ha richiesto l’impiego di ambulanze.

