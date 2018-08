Grave scontro fra due auto tra Travagliato e Torbole. L’allarme è partito in codice rosso, le persone coinvolte sono quattro e due sono decedute.

Aggiornamento delle 23.08

L’aggiornamento di Areu delle 23.08 parla di due persone decedute su quattro feriti nello scontro avvenuto alle 21.57. Si tratta di un uomo e una donna, ma non si conosce ancora la loro età. La missione dei soccorsi è ancora in corso. Gli altri due feriti sono un ragazzo di 28 anni e un uomo di 55 anni.

Aggiornamento delle 23.00

Le persone coinvolte sono quattro, fra cui un ragazzo di 28 anni, un altro uomo e una donna. Del restante ferito non si conoscono le generalità per ora. I soccorritori sono sul posto e stanno portando i feriti in ospedale, due in codice giallo e uno in codice rosso, mentre la donna è deceduta.

Scontro fra due auto tra Travagliato e Torbole

Sulla strada che collega via Brescia e via Gorizia sono in arrivo quattro ambulanze. Le due automobili si sono scontrate poco prima delle 22 ed è scattato il codice rosso. Per ora si sa solo che sono coinvolte tre persone di cui un uomo.

Nella Bassa sta diluviando ancora e si stanno verificando diversi incidenti a causa delle strade allagate.

I soccorsi

Allertati i volontari della Croce azzurra di Travagliato, i soccorritori di Roncadelle, la Croce verde di Ospitaletto, un’ambulanza e un’auto medica da Brescia. La missione dei soccorritori è ancora in corso alle 22.40 in codice rosso.

Allertati anche i Vigili del fuoco di Brescia e la Polizia stradale.