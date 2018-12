Attimi di paura a San Gervasio, dopo un’ora fa due auto si sono scontrate: fortunatamente i coinvolti non hanno riportato gravi ferite.

Spavento sulla Sp11

L’incidente è avvenuto verso le 10, sulla strada provinciale 11, e a coinvolto due automobili su cui viaggiavano anche due uomini di 70 e 71 anni. Immediato l’intervento dei soccorsi, che si sono precipitati sul posto in codice rosso. Ma fortunatamente l’entità del sinistro si è rivelata essere meno preoccupante: i due uomini, infatti, non hanno riportato ferite gravi. L’allarme è così scemato in verde: attualmente sono in corso le operazioni di soccorso.

