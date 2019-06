Scontro fra due auto a Chiari: Vigili del fuoco in azione insieme a due ambulanze. Sono rimaste ferite tre persone sulla variante della sp11.

Aggiornamento delle 16.15

I tre feriti, tra cui anche un 19enne, sono stati portati all’ospedale di Chiari in codice giallo per le cure del caso.

Aggiornamento delle 15.39

Nello schianto sono rimaste ferite tre persone, un 52ene, un 79enne e una terza persona di cui al momento non si conoscono le generalità. Nessuno è grave, ma la missione dei soccorritori è ancora in codice giallo, segno che, oltre allo spavento, i coinvolti hanno preso una forte botta e necessitano di cure.

Scontro fra due auto a Chiari: Vigili del fuoco in azione

Due auto si sono scontrate sulla variante della sp11 a Chiari all’altezza della Total Erg. La chiamata ai soccorsi è arrivata una manciata di minuti prima delle 15 in codice giallo. Due ambulanze si stanno precipitando sul posto da Rovato e Sarnico e sono stati allertati anche i Vigili del fuoco. Sebra che sia rimasta ferita solo una persona, ma che le sue condizioni non siano gravi. Si sta recando sul posto anche la Polstrada per i rilievi e la dinamica del caso. La missione dei soccorritori, comunque, è ancora in corso.

TORNA ALLA HOME PAGE