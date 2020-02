Scontro fra auto, paura per due ragazze a Brescia. Un secondo incidente è avvenuto questa mattina a Cologne, ma nessuno è rimasto gravemente ferito.

Scontro fra auto, paura per due ragazze

E’ successo verso le 23 di ieri sera. Le due vetture incidentate stavano percorrendo via Genova, quando si sono scontrate. I soccorsi sono stati subito allertati e, giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Bianca, hanno constatato che le due ragazze coinvolte nell’urto (una 19 e una 25enne) non avevano riportato gravi ferite. Le due giovani sono state trasportate in Poliambulanza in codice verde.

Incidente a Cologne

Il secondo sinistro è avvenuto poco da, alle 6.50, sulla statale 573 in territorio di Cologne. Ancora nulla di certo sulle generalità della persona coinvolta, che però sembrerebbe essere rimasto ferito in modo lieve. Sul posto i soccorritori di Rovato, un’automedica e le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso.

