Scontro fra auto e moto: attimi di paura a Quinzano, ma per fortuna nessuno è rimasto gravemente ferito.

Scontro fra auto e moto

L’incidente è avvenuto verso le 18, in via Ciocca, e ha coinvolto un auto e un motorino. A bordo di quest’ultimo un ragazzino di 15 anni, che è stato sbalzato ed è rovinato a terra. Le sue ferite inizialmente sono parse gravi, per questo oltre all’ambulanza della Croce Bianca di Brescia sul posto stato chiamato anche l’elisoccorso da Bergamo. L’allarme però è rientrato: il codice è sfumato in giallo, ma il giovane è stato ugualmente trasportato al Popa Giovanni di Bergamo. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinierI.

TORNA ALLA HOME PAGE