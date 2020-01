Scontro fra auto a Offlaga, Lenese nel caos

Scontro fra auto a Offlaga, Lenese nel caos. Un incidente che non ha avuto gravi conseguenze se non per il traffico quello che è avvenuto alle 15 circa sulla 668, in territorio di Offlaga. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente ma pare che due 80enni si siano scontrati nel tragitto, fortunatamente uscendone con qualche contusione. Il traffico però è completamente paralizzato ed è impossibile muoversi in entrambi i sensi di marcia. E’ consigliabile percorrere strade alternative piuttosto che l’arteria principale.

