Scontro auto-camion tra Bagnolo Mella e Ghedi sulla strada provinciale 65.

L’incidente

L’urto tra un mezzo pesante che viaggiava sulla strada provinciale che collega Ghedi e Bagnolo Mella e una Fiat 500 è stato violento. L’impatto è avvenuto all’altezza di uno svincolo secondario, poco prima del cavalcavia di accesso al centro di Bagnolo. Ad aver la peggio il giovane di 22 anni alla guida dell’utilitaria, trasportato in codice giallo dalla Croce Bianca di Leno alla Polimbulanza di Brescia. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente la Polizia locale di Bagnolo. Illeso il conducente del mezzo pesante.