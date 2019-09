Scontro all’incrocio, ambulanze a Manerbio: coinvolti due furgoncini.

E’ successo verso le 17.10, in via per Offlaga, in prossimità dell’incrocio che porta verso la Sp668. Un furgoncino proveniente da Manerbio stava per svoltare e imboccare lo svincolo della lenese, quando in un attimo di distrazione ha urtato un altro mezzo proveniente dalla direzione opposta. A bordo delle vetture un uomo di 28 anni e un 51enne, che fortunatamente non hanno riportato gravi lesioni. Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca di Leno e i Carabinieri di Vorolanuova per i rilievi del caso.

