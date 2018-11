Alcuni scontri tra veicoli e cadute hanno caratterizzato la notte del 112 che ha dovuto eseguire una serie di interventi, fortunatamente non gravi

Incidenti

Due gli interventi prima della mezzanotte. Il primo alle 23.06 a Flero, in via don Maestrini dove un uomo di 41 anni è caduto dalla moto: soccorso in codice giallo da un’ambulanza, è stato trasportato in codice verde alla Poliambulanza. A Lonato, invece, i soccorritori, assieme alla Polizia Stradale e ai Vigili del Fuoco, sono dovuti intervenire in via Barcuzzi per un ribaltamento: fortunatamente le condizioni del conducente ventunenne sono risultate buone e per lui non è stato necessario neppure il trasporto in ospedale.

All’alba, intorno alle 5.18, l’allarme è scattato da piazza Roma di Palazzolo per lo scontro tra due autovetture: anche in questo caso per i due coinvolti, rispettivamente di 42 e 52 anni, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Cadute

Decisamente più gravi le condizioni del 22enne per il quale si è reso necessario l’intervento alle 1.23 in via Italo Nicoletto, a Quinzano. L’operazione del 112 è, infatti, scattata in codice rosso per una caduta tanto da allertare sia un’ambulanza sia un’automedica, poi le condizioni del ferito sono migliorate ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Manerbio

